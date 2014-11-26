Компания «Бизнес-Инвест» допущена к торгам по продаже 25% «Закарпатьеоблэнерго» на УМВБ

«Допущены к торгам», - сказал он.

Ранее источник на рынке сообщил УНИАН, что УМВБ пытается не допустить к торгам по продаже 25% «Закарпатьеоблэнерго» компанию «Бизнес-Инвест» с целью продажи доли предприятия заранее определенному покупателю.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 ноября, Украинская межбанковская валютная биржа проводит торги по продаже 25% акций компании «Закарпатьеоблэнерго». Начальная цена указанного пакета акций составляет 67,1 млн грн.

Справка УНИАН. «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 25% акций компании, 10,53% - VS Energy International N.V. (Нидерланды), 50% - компании «Энергетическая Украина ТВ».