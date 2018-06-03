США готовят санкции против стран, задействованных в строительстве "Северного потока-2" - СМИ

Отмечается, что Белый дом рассматривает и другие пути блокирования этого проекта.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению санкций против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники, передает Радио Свобода.

Отмечается, что Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США.

В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах высказывают опасения, что "Северный поток-2", который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Издание напоминает, что визит в Вашингтон министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, состоявшийся на прошлой неделе, проходил в обстановке острых споров по поводу повышения американских пошлин на европейские сталь и алюминий, выхода США из ядерного соглашения с Ираном и проекта "Северный поток-2".

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Справка УНИАН. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и закончиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никак не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода "Северный поток-2".