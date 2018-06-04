Нефть дешевеет на данных из США и опасениях вокруг соглашения ОПЕК+

Brent подешевела до $76,47 за баррель, WTI - до $65,7 за баррель.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на данных о буровой активности в США и сохраняющейся обеспокоенности трейдеров перспективами соглашения о сокращении добычи ОПЕК+.

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Об этом сообщает Прайм.

По состоянию на 8:15 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 76,47 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,17%, до 65,7 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают статистику числу буровых устрановок в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) в пятницу сообщила, что за неделю, завершившуюся 1 июня, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% - до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.

Аналитики при этом отмечают, что прогнозы американского нефтяного рынка на ближайшее время неоднозначны. "Начинается летний сезон, когда спрос обычно высок, и я думаю, что мы будем наблюдать сокращение запасов нефти в США. Однако при этом добыча сланцевой нефти растет. Вопрос заключается в том, какой фактор окажется весомее", - приводит агентство Рейтер слова риск-менеджера нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунана (Tony Nunan).

Трейдеры также продолжают ожидать новостей о перспективах соглашения ОПЕК+. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить "венскую сделку" - до конца 2018 года.

"Цена нефти остается под давлением, поскольку рынок по-прежнему сосредоточен на обсуждении членами ОПЕК+ вопроса о том, следует ли им увеличить производство в этом году", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Bank. Цены на нефть уже резко снижались на прошлой неделе на новостях о том, что страны-экспортеры нефти ОПЕК на заседании в июне могут принять решение об увеличении добычи нефти на фоне возможного снижения поставок этого сырья из Ирана и Венесуэлы.