Готовь сани летом: в украинских хранилищах уже 9,7 миллиарда кубов газа

Газовые хранилища Украины заполнены на 31%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 26 мая по 2 июня выросли на 4,1%, или на 378 миллионов кубометров, до 9,679 миллиарда кубометров с 9,301 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 2 июня в хранилища было закачано 57,35 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 31%.

Как сообщал УНИАН, с 13 апреля 2018 года "Укртрансгаз" прекратил отбор газа из хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-28 миллионов кубометров в сутки.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 миллиарда кубометров.