Готовь сани летом: в украинских хранилищах уже 9,7 миллиарда кубов газа
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 26 мая по 2 июня выросли на 4,1%, или на 378 миллионов кубометров, до 9,679 миллиарда кубометров с 9,301 миллиарда кубометров.
Читайте также"Нафтогаз" выдвинул "Газпрому" свои условия по транзиту российского газа - росСМИ
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".
По данным компании, 2 июня в хранилища было закачано 57,35 миллиона кубометров газа.
Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 31%.
Как сообщал УНИАН, с 13 апреля 2018 года "Укртрансгаз" прекратил отбор газа из хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-28 миллионов кубометров в сутки.
В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 миллиарда кубометров.