Саудовская Аравия против снижения добычи нефти

Нефтедобытчикам не следует снижать производство сырья, заявил сегодня в Вене министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

"Цена нефти должна определяться рынком", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщалось, 27 ноября в Вене состоится встреча министров стран-участниц ОПЕК, на которой может быть рассмотрен вопрос о сокращении добычи. Однако среди министров нет единого мнения. Саудовская Аравия с октября снижает цены по азиатским контрактам. На этом фоне глава МИД Венесуэлы Рафаэль Рамирес объявил, что страна подготовила предложения по предотвращению дальнейшего снижения цен и вынесет их на сессию ОПЕК. Постоянным сторонником сокращения поставок и поддержки котировок выступает и Иран.

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С июня стоимость барреля нефти сорта Brent обвалилась примерно на 30%. Основная причина этого падения, по мнению управления энергетической информации США (EIA), заключается в росте добычи нефти в США и объема поставок сырья из Саудовской Аравии на мировой рынок.

При этом EIA снизило прогноз цены на Brent в 2015 году со 101,67 доллара за баррель до 83,42 долл/баррель, а Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение потребления нефти в первом квартале 2015 года примерно на 1%, до 92,6 млн баррелей в день.

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По мнению МЭА, текущая ситуация усиливает давление на ОПЕК, поэтому организации все труднее будет отказаться от снижения квот на добычу.

Снижение прогнозов по спросу на нефть в мире сопровождается спекуляциями об угрозе "ценовой войны" в экспортном картеле ОПЕК, обеспечивающем около 40% мировых поставок сырья. Рынок сжимается, и поставщики нефти начинают бороться друг с другом за долю в глобальных продажах, считают эксперты.