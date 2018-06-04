"Укрнафта" увеличила прогноз добычи нефти и газа

Планируется, что по итогам года добыча нефти компанией составит 1,45 миллиона тонн, а газа - 1,07 миллиарда кубометров.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" планирует в 2018 году добыть 1,45 миллиона тонн нефти с конденсатом, что на 5% выше прогнозируемого ранее показателя, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, ожидается, что добыча газа вырастет по сравнению с плановым показателем на 10% и составит 1,07 миллиарда кубометров.

Отмечается, что успешная реализация программы организационно-технических мероприятий, которая включает капитальные и текущие ремонты скважин, а также операции по интенсификации добычи, позволяет компании прогнозировать увеличение добычи углеводородов по итогам 2018 года.

"За первые пять месяцев 2018 года "Укрнафта" провела капитальный ремонт 37 скважин, находящихся на 15 месторождениях компании в Восточной и Западной Украине, получив дополнительно 7,9 тысячи тонн нефти и конденсата и 8,8 миллиона кубометров газа. Операции выполнены с соблюдением графика и с минимальными затратами. Объемы прироста превысили ожидаемые показатели", - сказано в сообщении.

При этом сообщается, что прогноз компании предполагает, что "Укрнафта" сможет продолжать добычу на всех месторождениях, а государственные органы не будут предпринимать действия, направленные на блокирование работы компании.

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"В этом году "Укрнафта" уже выиграла ряд разбирательств, в которых суды обязали Государственную службу геологии и недр продлить 27 ее спецразрешений, срок действия которых истекает в 2018 году. Прогноз также предполагает, что "Укрнафта" сможет свободно реализовывать нефть и конденсат на государственных аукционах, что должно обеспечить стабильный денежный поток и способность компании финансировать инвестиционную программу. С начала текущего года четыре из девяти государственных аукционов, на которых "Укрнафта" по закону обязана реализовывать свою продукцию, не состоялись. Предложения "Укрнафты" по реформированию механизма госаукционов были реализованы не в полном объеме и конкуренция на них остается ограниченной", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу нефти на 9,2% - до 1,4 миллиона тонн, также в компании на 14,8% снизилась добыча природного газа - до 1,1 миллиарда кубометров.

Падение производственных показателей компании связано с тем, что Госгеонедр на протяжении нескольких месяцев блокировала выдачу спецразразрешений на добычу нефти.

В 2017 году закончился срок действия 9 лицензий "Укрнафты". Попытки компании продлить лицензии были заблокированы Государственной службой геологии и недр. Вследствие этого, с апреля по июнь 2017 года "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях.

Позже компания выиграла ряд судебных исков, успешно обжаловав бездеятельность Госгеонедр, и в конце октября и ноября 2017 года "Укрнафта" смогла возобновить добычу на остановленных месторождениях.

Также "Укрнафта" подала в Госгеонедр заявки на продление 27 спецразрешений, срок действия которых заканчивается на протяжении 2018 года и на которые припадает 24% годовой добычи нефти и конденсата и 18% годовой добычи газа в компании.