«Газпром» одолжит оператору «Турецкого потока» 2 миллиарда евро

Процентная ставка составляет 3,98% годовых, но может быть пересмотрена по соглашению сторон. Срок возврата займа – не позднее 30 декабря 2023 года.

Российский «Газпром» предоставит оператору морской части трубопровода «Турецкий поток» – South Stream Transport B.V. – заем на сумму до 2,14 млрд евро.

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Об этом сообщается в материалах российской газовой монополии, сообщают «Ведомости».

Процентная ставка составляет 3,98% годовых, но может быть пересмотрена по соглашению сторон. Срок возврата займа – не позднее 30 декабря 2023 г.

Строительство морской части второй нитки «Газпром» начал летом прошлого года. В общей сложности было построено 224 км из почти 950 км подводной части. Разрешение на ее укладку в территориальных водах Турции компания получила в январе этого года.

В конце мая «Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям. «Газпром» и Botas тогда же заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Строительством сухопутного участка согласно договоренностям займется совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., созданная на паритетной основе.

«Турецкий поток» – проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Бюджет строительства обеих ниток газопровода российская компания оценивает в 7 млрд евро. Финансовый директор «Газпрома» Андрей Круглов в феврале отмечал, что привлечение проектного финансирования для его строительства маловероятно, поэтому он будет полностью построен за счет бюджета российской компании. После запуска газопровода «Газпром» планирует рефинансировать часть затрат через выпуск проектных облигаций.