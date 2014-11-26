Турция ждет от России снижения цены на газ

14:42, 26 ноября 2014
Энергетика
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Турция раньше заявляла, что в 2015 году может увеличить закупки российского газа, поступающего по трансчерноморскому Голубому потоку, до 19 миллиардов кубометров с нынешних 16 миллиардов

Фото УНИАН

Турция ждет скидки на российский газ, получаемый от «Газпрома» по трубопроводу Голубой поток, чтобы увеличить поставки, сказал министр энергетики Турции Танер Йылдыз после заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Рейтер.

"Мы ждем, что «Газпром» представит свое предложение в рамках рыночных условий, и это будет новый контракт. Надеемся, «Газпром» пойдет нам навстречу (по цене)", - сказал он журналистам, добавив, что стороны до сих пор обсуждают скидку.

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Турция раньше заявляла, что в 2015 году может увеличить закупки российского газа, поступающего по трансчерноморскому Голубому потоку, до 19 миллиардов кубометров с нынешних 16 миллиардов.

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Йылдыз сказал, что доля потребления газа в электрогенерации Турции, как ожидается, составит в 2014 году 45% против 43% в 2013 году.

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