«Надра Украины» пытается отсудить у компании экс-министра Ставицкого свою долю в газовом месторождении

Национальная акционерная компания «Надра Украины» пытается через суд вернуть свою долю в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которая в 2012 году была неправомерно отчуждена в пользу компании «Голден Деррик» (по информации СМИ, связана с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким).

Об этом в интервью УНИАН заявил глава правления «Надра Украины» Ярослав Климович.

По его словам, месторождение является одним из крупнейших в Украине и принадлежало компании до 2009 года. При этом на территории месторождения остались скважины, которые бурила компания, но они нуждались в ремонте.

Климович сообщил, что позже была организована совместная деятельность, в которую «Надра Украины» внесли свои скважины, инвесторы потратили около 100 млн грн на их ремонт, новое строительство и коммуникации, а лицензиат предоставил специальное разрешение. Три компании скооперировались и начали добывать газ, получая доход от реализации пропорционально каждому вкладу компаний.

«В 2012 году компания «Голден Деррик» начала отчуждать долю «Надра Украины» в месторождении, которую оценили в копейки и заключили договор купли-продажи, не уплатив даже всей суммы… Мы считаем, что доля была отчуждена неправомерно, и судимся по этому поводу», - сказал Климович, отметив, что госкомпания получала миллионы гривен дивидендов, имея долю в месторождении.

По его словам, если удастся выиграть суд, то «Голден Деррик» будет вынуждена выплатить компании «Надра Украины» 100 млн грн за период, в течение которого госкомпания не имела доли в Сахалинском месторождении.

При этом Климович подчеркнул, что выступает за то, чтобы упомянутые судебные процессы проходили под контролем общественности и СМИ.

«Мы ни в коем случае не хотим какого-то давления на суд, но хотим, чтобы он был честным и справедливым. Правда полностью на нашей стороне, и мы настроены решительно. Будем идти до конца!» - резюмировал глава «Надра Украины».

Читайте такжеСвязанная с «семьей» Януковича компания пытается вернуть себе лицензии на добычу нефти и газа Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Генпрокуратура установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала компании «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позже указанные разрешения были аннулированы.

6 ноября окружной административный суд Киева удовлетворил требования компании «Голден Деррик» по возобновлению действия 20 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений, которые, по мнению компании, были аннулированы незаконно.

17 ноября Госслужба геологии подала апелляцию на это решение.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

Ставицкий в 2007-2010 годах был председателем «Надра Украины», а затем два года – руководителем Государственной геологической службы.