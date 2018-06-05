Голландский суд удовлетворил ходатайства «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома»

«Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания с российского «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

Голландский суд удовлетворил ходатайства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» об аресте активов российского Газпрома», который не выполнил решение Стокгольмского арбитража и не выплатил украинской стороне 2,56 млрд долл.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Сообщается, что на прошлой неделе «Нафтогаз» подал ходатайства об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний «Газпрома».

«Ходатайства были поданы для обеспечения права «Нафтогаза» на получение от российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», - сказано в сообщении.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что «Газпром» действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций.

«Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от «Газпрома» присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций», – цитирует Коболева пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл.

В конце мая 2018 года, «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».