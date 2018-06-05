Иран собирается наращивать мощности по обогащению урана

Напомним, в начале мая США объявили о выходе из ядерной сделки и возобновлении санкций в отношении Ирана.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) направит в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо о том, что Тегеран начинает увеличивать мощности по обогащению урана.

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«В письме, которое будет передано МАГАТЭ, Иран заявит, что процесс увеличения мощностей для производства UF6 (гексафторида урана) начнется во вторник», — приводит агентство ISNA слова представителя ОАЭИ Бехруза Камальванди. Он отметил, что речь идет об ускорении производства центрифуг, которые используются для обогащения урана, передает «Коммерсант».

В начале мая США объявили о выходе из ядерной сделки и возобновлении санкций в отношении Ирана. В конце мая госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану. Он объявил, что Белый дом готовит «жесточайшие санкции в истории» и применит их, если Тегеран не выполнит условия. В частности, по словам господина Помпео, Иран должен прекратить обогащение урана и предоставить инспекторам доступ ко всем своим объектам.

После этого на сайте аятоллы Хаменеи были обнародованы встречные требования, предъявленные им европейским странам. Среди них — гарантии со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном, гарантии европейских стран по поводу продажи иранской нефти. Также Иран потребовал от стран ЕС показать, что им можно доверять, и не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и региональную активность Тегерана.