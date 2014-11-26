Из госбюджета выделили 103 миллиарда на покрытие дефицита «Нафтогаза»

Украина за 9 месяцев года закачала в подземные хранилища порядка 12 млрд кубометров газа, при этом для обеспечения деятельности Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» из бюджета выделили 103 млрд грн, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Напомню, что 9 месяцев назад резервы НАК «Нафтогаз Украины» были пустые. Там было 5 млрд кубометров газа. Мы увеличили эти резервы до 17 млрд кубометров и сейчас в связи с низкими температурами ми уже потребили 2 млрд, держим баланс примерно на 15 млрд кубометров газа. Что мы сделали? Мы закачали 12 млрд кубометров газа в течение 9 месяцев – тяжело, но батареи теплые. Но не расслабляйтесь, газ нужно экономить, - сказал глава правительства. - Те меры, которые мы провели по повышению тарифов, не дали никакого результата. В связи с падением национальной денежной единицы, мы не смогли компенсировать дефицит компании «Нафтогаз Украины». А что такое дефицит? Тарифы не отвечают рыночной цене, а за газ надо платить по рынку. Чтобы платить за газ по рынку, мы из бюджета в этом году выделили 103 млрд грн НАК «Нафтогаз Украины», чтобы купить газ и покрыть разницу в тарифах».

При этом Яценюк отметил, что, несмотря на финансовые трудности, Украине удалось избавиться от тотальной зависимости от одного поставщика газа – России.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" говорят, что европейский газ для Украины гораздо дешевле российского«Вместе с европейскими и американскими партнерами мы на 60% заместили природный газ из России на природный газ из ЕС. Отказавшись в июне от настоятельного российского предложения о цене на газ, которая предполагала временную скидку, но затем вернулась бы на уровне 500 долларов, мы сэкономили 0,5 млрд долл. США, потому что газ из Европы дешевле чем газ, который нам предлагала Россия», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина не изменит курс на дальнейшую диверсификацию. «Мы с нашими партнерами ведем эту работу. Мы будем увеличить объемы реверсной поставки газа и строить новые газопроводы для диверсификации путей поставок газа в Украину. Часть контрактов уже подписана, поэтому наш путь по энергетической диверсификации успешен и будет продолжаться дальше», - сказал Яценюк.