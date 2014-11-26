Итальянская Eni хочет перенести начало добычи газа на западе Украины на конец 2015 года

Итальянская нефтегазовая компания Eni хочет перенести начало работ по добыче газа на Яковлевской и Филимоновской площадях (Волынская и Львовская области) на конец 2015 года.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава правления «Надра Украины» Ярослав Климович.

«Они хотят перенести программу работ на конец 2015 года», - сказал Климович, отметив, что Украина остро нуждается в энергоресурсах, а компания уже давно имеет лицензию и не приступила к реальным работам.

«Говорю им: «Отказывайтесь, может кто-то захочет начать быстрее или давайте искать компромисс», - добавил глава правления «Надра Украины».

Он также рассказал, что до середины декабря американская Chevron должна предоставить информацию относительно своих планов по добыче газа на западе Украины. Климович отметил, что государство выполнило все законодательные и регулирующие требования компании, при этом Chevron затягивает процесс подписания операционного договора, после которого должна приступить к началу разведывательных работ на своих площадях.

По словам главы компании, «на руках» очень много лицензий, которые фактически в замороженном состоянии, даже несмотря на то, что там поквартально расписано, какие виды работ необходимо выполнять.

«Взял лицензию - имеешь обязательства. Если ты их не выполнил, государство должно иметь механизм как ее вернуть назад и дать тому, кто программу работ выполнит», - подчеркнул Климович.

Читайте также«Надра Украины» пытается отсудить у компании экс-министра Ставицкого свою долю в газовом месторожденииКак сообщал УНИАН, в конце 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Компания ведет разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,5%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.