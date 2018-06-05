«Газпром» прокомментировал арест своих активов в Нидерландах по иску «Нафтогаза»

Российский газовый монополист заявил, что не получал уведомлений об аресте своих активов.

Российский газовый монополист «Газпром» заявил, что пока не получал никаких официальных документов об аресте своих активов в Нидерландах по иску НАК «Нафтогаз».

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Про этом в холдинге добавили, что «Газпром» осведомлен о том, что «Нафтогаз» на территории Нидерландов предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража и аресту активов российской компании, сообщает «Коммерсант».

«Газпром» сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в «Газпром» ни от кого не поступали», — говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня «Нафтогаз» сообщил, что голландский суд удовлетворил ходатайства кампании об аресте активов российского Газпрома», который не выполнил решение Стокгольмского арбитража и не выплатил украинской стороне 2,56 млрд долл.

Сообщается, что на прошлой неделе «Нафтогаз» подал ходатайства об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний «Газпрома».

«Ходатайства были поданы для обеспечения права «Нафтогаза» на получение от российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», - сказано в сообщении.