Замминистра энергетики уволили за разрешение на импорт электроэнергии из России

Кабинет министров Украины своим решением уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадима Улиду за выдачу разрешения на импорт электроэнергии из России в пользу двух украинских компаний - ДТЭК и «Энергомережа», сообщил журналистам министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Мы отреагировали на решение Минэнергоугля, одобряющее импорт электроэнергии из Российской Федерации, соответствующее разрешение подписал заместитель министра Улида (Вадим Улида - УНИАН), он сегодня был уволен», - сказал Семерак.

Министр сказал, что теперь министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан уполномочен принимать решение относительно разрешений.

Читайте такжеУкраина в 2014 году все-таки купит у России 3,1 млн тонн угляКак сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило заявки компаний ДТЭК и «Энергомережа» на импорт электроэнергии из России.

Заявок было только две. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 4 ноября «Об обеспечении энергобезопасности государства и неотложных мерах для стабильного проведения отопительного сезона», Минэнергоугля одобрило импорт электроэнергии из РФ с целью обеспечения надежного функционирования Объединенной энергосистемы Украины.