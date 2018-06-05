Нового главу Нацкомиссии по тарифам могут выбрать уже завтра – эксперт

31 мая президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ.

Выборы нового председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, могут состояться в среду, 6 июня, сообщил эксперт в энергетической сфере, глава "Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг" Андрей Герус на своей странице в Facebook.

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"Первое решение новоназначенных комиссионеров будет о выборах председателя (или и.о. председателя комиссии)... Выборы нового председателя НКРЭКУ должны быть завтра, в среду, путем тайного голосования. Детали надеюсь, НКРЭКУ сообщит и пригласит всех желающих присутствовать на этом тайном голосовании и соответствующем подсчете голосов", - написал Герус.

Он также отметил, что должность главы НКРЭКУ имеет большой вес.

"Эта должность достаточно важна, поскольку формирует кадровую политику, распределяет полномочия, определяет повестку дня заседаний, представляет комиссию в работе с другими органами. А еще кроме этого председатель определяет важный финансовый вопрос – премировать ли других членов комиссии. Ведь прямая зарплата членов комиссии 100 тысяч гривень, а еще 50-100 тысяч гривень - это премия, которую можно получить, а можно и не получить", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 31 мая президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ.

В новый состав комисии вошли: Александр Фармагей (работал в компании "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго"), Евгений Маглеванный (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ).

Впервые в истории Украины членами НКРЭКУ стали лица, которые отобраны в результате конкурса, поскольку ранее всех членов Нацкомисии выбирал и назначал президент.

Конкурсная комиссия также проводит второй конкурс, в результате которого должны быть отобраны 4 кандидата. Последний конкурс был заблокирован недопущенным претендентом в члены НКРЭКУ, действующим советником экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Антоном Гудаченко.