Нового голову Нацкомісії з тарифів можуть вибрати вже завтра – експерт

31 травня президент України Петро Порошенко призначив п'ять нових членів НКРЕКП.

Вибори нового голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, можуть відбутися в середу, 6 червня, повідомив експерт в енергетичній сфері, голова "Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг" Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

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"Перше рішення новопризначених комісіонерів буде про вибори голови (або в. о. голови комісії)... Вибори нового голови НКРЕКП мають бути завтра, в середу, шляхом таємного голосування. Деталі сподіваюся, НКРЕКП повідомить і запросить всіх бажаючих бути присутніми на цьому таємному голосуванні і відповідному підрахунку голосів", - написав Герус.

Він також зазначив, що посада голови НКРЕКП має велику вагу.

"Ця посада досить важлива, оскільки формує кадрову політику, розподіляє повноваження, визначає порядок денний засідань, представляє комісію у роботі з іншими органами. А ще крім цього голова визначає важливе фінансове питання – преміювати чи інших членів комісії. Адже пряма зарплата членів комісії 100 тисяч гривень, а ще 50-100 тисяч гривень - це премія, яку можна отримати, а можна і не отримати", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня президент України Петро Порошенко призначив п'ять нових членів НКРЕКП.

В новий склад комісії увійшли: Олександр Фармагей (працював у компанії "Укргідроенерго"), Дмитро Коваленко ("Укренерго"), Євген Маглеванный (Держенергоефективності), Олена Антонова (ДТЕК, американська компанія AES) та Оксана Кривенко (співробітник апарату НКРЕКП).

Вперше в історії України членами НКРЕКП стали особи, які відібрані в результаті конкурсу, оскільки раніше всіх членів Нацкомісії вибирав і призначав президент.

Конкурсна комісія також проводить другий конкурс, в результаті якого мають бути відібрані 4 кандидата. Останній конкурс був заблокований недопущенным претендентом в члени НКРЕКП, чинним радником екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка Антоном Гудаченко.