"В Украине - самые низкие тарифы и самая неэффективная система дистрибуции электричества" - Карлос Паскуаль

Система дистрибуции электричества в Украине самая неэффективная в Европе из-за того, что в нее недостаточно инвестируют.

Сейчас Украина имеет самые низкие среди всех стран Европы цены на электричество - и для домохозяйств, и для промышленности. Но система дистрибуции электричества в Украине наименее эффективна среди всех стран Европы. Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, старший вице-президент IHS Energy Карлос Паскуаль в интервью изданию LB.ua.

"Это означает, что в нее недостаточно инвестируют. Риск для Украины в том, что чем меньше стимулов для инвестирования в электроэнергетику будет создано, тем менее эффективной она будет. Проще говоря - станет больше случаев отключения света и поломок, что будет причинять ущерб бизнесу, лишать возможности граждан пользоваться Интернетом. А это фундаментальные основы для успешности современной экономики", - считает эксперт.

По его мнению, также следует принять во внимание, что доля дистрибуции очень небольшая в тарифе на электричество. В зависимости от региона, она может составлять от 8% до 20%. Это значит, что RAB-регулирование окажет определенное влияние на цену электричества, но в относительном выражении оно будет небольшим. В дальнейшем же, при условии эффективного действия RAB-регулирования, тарифы на электроэнергию снижаются.

"В первые два-три года тарифы на электроэнергию растут из-за стимулирования инвестирования. Но в периоде 10 лет эти инвестиции окупаются – формируется более эффективная система электроэнергетики, во многих случаях более экологически чистая, при снижающихся или не меняющихся тарифах. Можно здесь привести примеры таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, Италия. Они в разной мере уже получили эти выгоды", - отметил Карлос Паскуаль в интервью изданию LB.ua.

Карлос Паскуаль подчеркнул, что одно из преимуществ RAB-регулирования в том, что оно формирует механизм привлечения частного капитала в развитие современной системы дистрибуции электроэнергии. "Внедряя RAB-регулирование, страны стремятся получить не только более низкие цены на электричество, но и создать инфраструктуру, которая позволяет пользоваться современными технологиями и инновациями, предоставить более экологические и дешевые технологии потребителю", - сообщил эксперт.

Напомним, 24 апреля Европейская Бизнес Ассоциация провела круглый стол "RAB-регулирование как условия привлечения инвестиций в энергетику Украины". В рамках мероприятия эксперты высказались о том, что RAB-тарифы являются важным условием успешной приватизации пакетов энергокомпаний. Также говорилось о том, что внедрять RAB-тарифы можно постепенно, сначала протестировав методику в рамках пилотного проекта с участием нескольких облэнерго.