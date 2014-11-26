"Газпром" помог Фирташу заработать $3 миллиарда - CМИ

Бизнесмен Дмитрий Фирташ заработал более 3 миллиардов долларов за счет покупки у "Газпрома" газа по заниженным ценам.

Об этом говорится пишет "Экономическая правда" со ссылкой на расследование агентства Reuters.

Согласно российским таможенным документам, за последние 4 года "Газпром" продал Фирташу более 20 млрд кубометров газа по заниженным ценам. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.

Цена, которую заплатил Фирташ, была настолько низкой, что компании, которыми он управлял, заработали более 3 млрд долларов на этих договоренностях, отмечает издание.

Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.

Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.

Другие документы показывают, что за тот же период времени, банкиры близкие к Путину предоставили Фирташу кредитные лимиты на сумму до 11 млрд долларов.

Сделки были организованы российским "Газпромбанком", который контролируют близкие Путину люди.

Читайте такжеРоссия может использовать Фирташа в борьбе против Украины - политологReuters утверждает, что "Газпромбанк" приступил к кредитованию компаний Фирташа вскоре после прихода Виктора Януковича к власти в феврале 2010 года.

В июне того же года Фирташ основал на Кипре компанию под названием Ostchem Investments, которая, согласно кипрским документам, через месяц получила кредитную линию "Газпромбанка" на $815 миллионов.

В сентябре Ostchem Investments уже купила 90% завода по производству удобрений "Стирол" в Украине.

Reuters также утверждает, что в марте 2011 года, "Газпромбанк" зарегистрировал кредитную линию для компаний украинского олигарха на сумму до $11 миллиардов.

В течении следующих семи месяцев 2011 года Фирташ приобрел контроль над еще двумя заводы по производству удобрений в Украине: "Азот" (г. Северодонецк) и "Азот" (г. Ривне). Он также купил морской порт "Ника Тера" и "Надра Банк".

В результате всех этих приобретений Фирташ стал пятым по величине производителем удобрений.

"Фирташ всегда был посредником. Он представлял интересы России в Украине", - заявил глава комитета по борьбе с коррупцией в предыдущем парламенте Украины Виктор Чумак.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Фирташ действовал в интересах России.

"Фирташ независимый бизнесмен, и он преследует свои интересы, я не верю, что он представляет интересы кого-либо еще", - сказал Песков.