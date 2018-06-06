В Кабмине отчитались о росте запасов угля на ТЭС

Запасы угля газовой марки сократились на 2,4% – до 1,16 миллиона тонн.

Запасы антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 30 мая по 6 июня текущего года увеличились на 4,5% – до 391 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки сократились на 2,4% – до 1,160 миллиона тонн с 1,189 миллиона тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 0,8% – до 1,551 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.