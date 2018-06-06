Последняя надежда: Венесуэла хочет увеличить добычу нефти

Президент страны заявил, что если ОПЕК разрешит, Венесуэла готова увеличить нефтедобычу на 500 тысяч или 1 миллион баррелей в день.

Венесуэла может увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей или 1 миллион баррелей в день, если ОПЕК примет решение о наращивании добычи в рамках сделки ОПЕК+.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Венесуэла готова увеличить добычу, если ОПЕК примет такое решение", - сказал Мадуро, выступая по государственному телевидению. "Мы должны быть готовы, поэтому, когда ОПЕК разрешит, мы увеличим добычу на 500 тысяч баррелей в день или 1 миллион баррелей в день", - добавил президент.

По его словам, государственная нефтяная компания PDVSA должна восстановить уровни добычи в западной Венесуэле и добычу легкой нефти в районе нефтеносного пояса реки Ориноко.

Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня: по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день. В Венесуэле сейчас отмечается острый дефицит товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

Опасения по поводу того, что страны ОПЕК+ на заседании в июне могут принять решение о наращивании добычи нефти на фоне возможного снижения поставок из Ирана и Венесуэлы сдерживают рост нефтяных цен с конца мая.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. За ним последует заседание стран ОПЕК 22 июня и встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ 23 июня, на которой квоты по сокращению добычи могут быть пересмотрены.