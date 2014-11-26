Дефицит платежного баланса Украины за месяц вырос почти вдвое

По оперативным данным НБУ, в октябре 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 3,515 млрд долл.

Напомним, что в январе-сентябре 2014 года платежный баланс был сведен с дефицитом в 4,945 млрд долл. и таким образом увеличился за месяц почти в 2 раза.

Дефицит финансового и капитального счетов в октябре составил 2,9 млрд долл., прежде всего за счет выплат по еврооблигациям НАК «Нафтогаз». Динамика потоков по финансовому и капитальному счету в октябре определялась низкой инвестиционной привлекательностью национальной экономики и ростом девальвационных ожиданий. При этом, по оценкам НБУ, по прямым иностранным инвестициям сохранился чистый приток средств – 151 млн долл. Прирост наличной валюты вне банков в октябре по сравнению с сентябрем увеличился до 503 млн долл.

Формирование дефицита сводного платежного баланса в октябре привело к сокращению золотовалютных резервов до 12,6 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 2,2 месяца.

Читайте такжеЯценюк считает падение ВВП на 7% нормальным в условиях российской агрессииВ октябре дефицит текущего счета остался на уровне прошлого месяца и составил 634 млн долл. Темпы падения экспорта товаров (24,8% в годовом измерении) в октябре ускорились по сравнению с сентябрем (16,4%), общий экспорт составил 4,3 млрд долл. Темпы падения импорта (38,8% в годовом измерении) в октябре почти не изменились по сравнению с сентябрьскими (39,7%), общий импорт составил 4,9 млрд долл.

По данным НБУ, дефицит торговли услугами в октябре сократился до 5 млн долл. (в сентябре – 104 млн долл.), что было обусловлено снижением импорта услуг на 9,5% по сравнению с октябрем.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-сентябре 2014 года сведен с дефицитом 4,945 млрд долл. против профицита в 1,546 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

По оперативным данным НБУ, в сентябре 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 358 млн долл.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.