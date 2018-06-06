В Украине избрали нового главу Нацкомиссии по тарифам

Соответствующее решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ сегодня, 6 июня.

Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрана бывший сотрудник аппарата комиссии Оксана Кривенко.

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Об этом сообщил эксперт в энергетической сфере, глава "Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг" Андрей Герус на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ сегодня, 6 июня.

"Оксана Кривенко избрана новым председателем НКРЭКУ", - написал Герус.

Как сообщал УНИАН, 31 мая президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ.

В новый состав комисии вошли: Александр Фармагей (работал в компании "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго"), Евгений Маглеванный (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ).

Впервые в истории Украины членами НКРЭКУ стали лица, которые отобраны в результате конкурса, поскольку ранее всех членов Нацкомисии выбирал и назначал президент.

Конкурсная комиссия также проводит второй конкурс, в результате которого должны быть отобраны 4 кандидата. Последний конкурс был заблокирован недопущенным претендентом в члены НКРЭКУ, действующим советником экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Антоном Гудаченко.