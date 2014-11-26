Украина вернула себе 1,5 тысячи км нефтепровода, присвоенного российской компанией

Прокурорской проверкой установлено, что части нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, которые проходят по территории Украины, были незаконно оформлены на дочернее предприятие «ПрикарпатЗападтранс» российской акционерной компании «Транснефтепродукт».

По иску Генпрокуратуры Украины суд первой инстанции своим решением истребовал указанные объекты из владения указанного предприятия и передал Фонду государственного имущества Украины.

Однако Ривненский апелляционный хозяйственный суд по апелляции ответчика отменил указанное решение и прекратил производство по делу. В связи с этим прокуратура Ривненской области внесла кассационную жалобу, которая Высшим хозяйственным судом Украины удовлетворена, а дело передано для повторного рассмотрения судом апелляционной инстанции.

Читайте такжеПроданный российскому олигарху Запорожский алюминиевый комбинат вернули государствуВ дальнейшем Ривненским апелляционным хозяйственным судом 25 ноября этого года подтверждена законность решения суда первой инстанции об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Украины и признании права собственности на части нефтепродуктопроводов за государством.