Россия уже не хочет сокращать добычу нефти

РФ не собирается снижать добычу нефти в 2015 году, несмотря на низкие цены из-за избытка предложения, но будет наблюдать за ситуацией на мировом рынке.

Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, пишет Reuters.

Правительство РФ на прошлой неделе задумалось о возможности сокращения добычи нефти для поддержания мировых цен на сырье, которое подешевело на треть с июня, однако Новак в среду отмел такую возможность.

"Сейчас мы получили планы компаний на следующий год - все примерно на уровне тех цифр, которые в этом году", - сказал Новак журналистам.

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Россия теряет экспортные доходы из-за начавшегося в июне падения цен на нефть, однако аналитики говорят, что у РФ мало способов самостоятельно поддержать мировые цены на нефть, снизив добычу, в частности из-за отсутствия достаточного объема резервуаров для хранения сырья и других технологических аспектов, а также вследствие высокой зависимости бюджета страны от нефтеэкспорта.