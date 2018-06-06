Новый руководитель Нацкомиссии по тарифам заявила, что в ближайшее время электроэнергия не подорожает

Последнее повышение цен было с 1 марта 2017 года, тогда стоимость выросла на 26-30%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не планирует повышать стоимость электроэнергии для населения в ближайшее время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила новый председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

«В краткосрочной перспективе такой вопрос критически не стоит», - сказала Кривенко, добавив, что комиссии необходимо время для досконального изучения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Тогда члены комиссии заявляли, что такое поэтапное повышение тарифов осуществляется для устранения перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до рыночного уровня. Согласно данной концепции, комиссия должна была повышать тарифы для населения, но удерживать на определенном уровне тариф для промышленности. Однако в 2016 году НКРЭКУ неоднократно повышала уровень цен для промпотребителей.

Последний этап повышения цен для населения, согласно этой концепции, был проведен с 1 марта 2017 года, при этом тарифы для населения выросли на 26-30% - до 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и до 1,68 грн/кВт-ч при потреблении свыше 100 кВт-ч.