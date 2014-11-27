СМИ: Директор компании, которой разрешили импорт электроэнергии из РФ, имел проблемы с законом из-за рейдерства

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, руководитель компании Дмитрий Крючков имел неоднократные проблемы с правосудием по части рейдерства, и импортом не занимался.

"В этой связи есть ряд вопросов и к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Они так же оперативно успели выдать лицензии поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу не только ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа", но и свежеиспеченной ООО "Энергомережа-Экспорт-Трейд". Оно уже 20 ноября получило от регуляторов лицензию на поставки до 840 млн кВт-ч в год", - добавляет источник.

Как известно, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разрешило импорт электроэнергии из России.

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Разрешение было предоставлено компании "Энергомережа".

Информации о "ХК Энергомережа" практически нет. Известно лишь, что до середины 2014 года она была зарегистрирована под названием "Энергомережаинвест".

В конце июля компания получила лицензию на право поставок электроэнергии на пять лет. Через три месяца лицензия была переоформлена уже на "Электромережу" в связи с "изменением названия юрлица и его местонахождения".