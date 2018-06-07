Украина уже импортировала нефтепродуктов на $1,7 миллиарда

Основными поставщиками нефтепродуктов в Украину являются Россия и Беларусь.

Украина в январе-мае 2018 года импортировала 2,72 миллиона тонн нефтепродуктов на 1,74 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 649,2 миллиона долларов (37,34% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 700,5 миллиона долларов (40,29%), из Литвы – 165,6 миллиона долларов (9,53%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 223,2 миллиона долларов.

Всего за отчетный период Украина импортировала 2,72 миллиона тонн нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.

В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиона долларов (11,3%).