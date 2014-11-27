Сегодня ОПЕК определит ближайшее будущее мирового рынка нефти

В четверг, 27 ноября, министры 12 государств Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) проведут встречу, которая определит ближайшее будущее мирового рынка, экспортный картель обеспечивает около 40% глобальных поставок нефти и регулирует цены с помощью механизма квотирования, сообщает Прайм.

С лета 2014 года стоимость нефти сорта Brent упала на 30% - со 115 долларов до 80 долларов за баррель. В четверг министры ОПЕК решат, нуждаются ли котировки в поддержке.

Наиболее радикальный вариант - сокращение официальной квоты на добычу в странах картеля. Так, ОПЕК может быстро поднять цены, но одновременно это поддержит конкурирующий проект - разработку американских сланцевых месторождений.

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Альтернативный сценарий - ничего не менять и быстро убрать с рынка затратные проекты по добыче сланцевой нефти в США, которые не выдержат периода низких цен. Но отказ от снижения квот даст инвесторам повод усомниться в реальной способности ОПЕК влиять на котировки, предупреждал ранее Даниэль Бате из Lipus Alpha, по прогнозу которого в этом случае цены на нефть рухнут до 60 долларов за баррель.

Третий вариант - сокращение квот стран ОПЕК за исключением Ирака, Ливии и Ирана. Две первые страны восстанавливают нефтяную промышленность после гражданских войн, а Иран не использует экспортные возможности из-за санкций.

Четвертый вариант - сохранить квоты, но убрать с рынка излишки нефти - страны картеля последние пять месяцев продавали в среднем по 30,97 млн баррелей при квоте в 30 млн баррелей.

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Министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи накануне венской сессии сказал Reuters, что ОПЕК пока не будет заниматься регулированием мировых цен.

Цена нефти должна определяться рынком, поддержал Али ан-Нуайми, министр нефти Саудовской Аравии - крупнейшего производителя нефти среди стран картеля. По его словам, которые цитировало Reuters, страны ОПЕК способны выработать единую позицию по добыче сырья.

В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб-квартира расположена в Вене. Россия, Мексика, Египет и Оман являются странами-наблюдателями при ОПЕК.