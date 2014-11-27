Нефть подешевела до четырехлетнего минимума

Цены на нефть Brent упали до четырехлетнего минимума ниже $77 за баррель, так как рынок склоняется к мнению, что ОПЕК не снизит добычу на совещании в четверг, сообщает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $1,29 до $76,46 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,98 до $72,71.

Представители нескольких стран ОПЕК - Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Катара - сказали в среду, что не будут предлагать снижение добычи на совещании. По мнению некоторых аналитиков, если страны ОПЕК не договорятся о значительном сокращении добычи, цена нефти может упасть до $60 за баррель.

"Мечты о росте цен на нефть были разбиты заявлениями ОПЕК накануне совещания. Нужно готовиться к низким ценам", - сказал аналитик Phillip Capital в Сингапуре Дэниэл Энг.

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Запасы нефти в США выросли на 1,95 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации (EIA), при прогнозе повышения на 500.000 баррелей. Правительство Китая, пользуясь низкими ценами, увеличило стратегический запас нефти до 30-дневного объема импорта, что вдвое выше объема, указанного в официальном графике поставок.

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