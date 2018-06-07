Россия начала массово вывозить уголь из "ЛДНР" - ИС

В 1 квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год, сообщили в ИС.

На предприятиях угольной промышленности на территории, контролируемой "ДНР", сложилась критическая финансовая, кадровая и логистическая ситуация. Россия начала массово вывозить уголь из "ЛДНР".

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

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Эксперт пояснил, что, в частности, если в 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составлял 1 595 625 тонн на сумму $63,140 млн, что составляло $54,7 за 1 тонну угля, то только за 1 квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 тонн на сумму $25,81 млн ($34,54 за 1 тонну угля).

"Данные показатели свидетельствуют, что в 1 квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год", – пишет он.

При этом, по словам Тымчука, если за первые два месяца 2018 года из ОРДЛО в Ростовскую область фактически было вывезено 27% от общих показателей за 2017 год, или 77,5% от 2016 года, то уже в марте поставки угля возросли до уровня 46,8% от общих показателей за 2017 год, или 132% от 2016 года.

Отмечается, что объемы вывоза каменного угля из Донбасса в Ростовскую область в 2016 году составили 562 399 тонн на сумму $25,251 млн, по цене $45 за тонну. В 2017 соответственно - 1 595 625 тонн на сумму $63,14 млн с ценой $54,7 за тонну. В 1 квартале 2018 года – 747 103 тонны на сумму $25,81 млн с ценой $34,54 за тонну.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.

«Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны», - отметил Турчинов.