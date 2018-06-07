Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии на четверть

Основные поставки электроэнергии в этот период были осуществлены в Венгрию.

Украина в январе-мае 2018 года в денежном выражении увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25% - до 137,2 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

По данным ГФС, 62,2% (85,3 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23,8% (32,6 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 11,4% (15,6 миллиона долларов) – на Молдову.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. При этом выручка за поставки электроэнергии за отчетный период выросла на 55% - до 236 миллионов долларов.