Украина увеличила расходы на импорт угля: основным поставщиком остается РФ

Основным поставщиком энергетического угля в Украину продолжает оставаться Российская Федерация.

Украина в январе-мае 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с январем-маем 2017 года на 20,6% - до 1,249 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно статистике, за отчетный период было импортировано 9,2 миллиона тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Канада.

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2018 года достиг 826,7 миллиона долларов (66,2%), из США – 343,6 миллиона долларов (27,51%). Из Канады Украина импортировала угля на сумму 48,4 миллиона долларов (3,87%).

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля были Россия, США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 миллиарда долларов. В 2017 году наша страна увеличила расходы на импорт угля в 1,87 раза - до 2,744 миллиарда долларов.