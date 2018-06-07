Венесуэла срывает поставки нефти: "черное золото" растет в цене

Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам.

Мировые цены на нефть в четверг днем поднимаются уже более чем на 1% по основным маркам, поддерживаемые новостями о перебоях в поставках венесуэльской нефти.

Читайте такжеНефть дорожает из-за новых санкций США против Венесуэлы

Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 14:02 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 1,3%, до 76,34 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 1,02%, до 65,39 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам. По данным источников агентства, постоянные задержки усугубляют степень сокращения нефтедобычи в стране и могут нарушить условия поставочных контрактов PDVSA.

Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня – по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.

При этом Венесуэла на заседании ОПЕК в конце июня будет просить об увеличении ее квоты на добычу нефти.