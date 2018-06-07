Газопровод в обход Украины: Швеция дала согласие на строительство "Северного потока-2"

Напомним, в немецком Лубмине уже началось строительство газоприемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне.

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Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sveriges Radio.

По его словам, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".

Напомним, в немецком Лубмине началось строительство газоприемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Помимо Германии, Финляндия также одобрил строительство газопровода, длина которого составит 1200 км. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Северный поток-2» станет рычагом давления России на ЕС и поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Выступая на конференции о вопросах транзита российского газа в ЕС в Брюсселе, он отметил, что данный проект – это «гибридное оружие, которое направлено против европейских государств, и мы должны это остановить… Россия хочет построить газовый поток, уничтожить украинскую ГТС и заполучить абсолютно единственный рычаг давления на европейские страны».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».