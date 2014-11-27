Компания "Фондовый актив" купила 25% "Винницаоблэнерго" – источник

Компания "Фондовый актив" (Днепропетровск) приобрела в ходе приватизационного аукциона на Восточно-Европейской фондовой бирже 25% госпакет акций "Винницаоблэнерго", сообщил источник, близкий к торгам.

Реализационная цена госпакета акций составила 112 млн 727 тыс. грн, таким образом превысив его начальную цену (81 млн 753 тыс. грн – УНИАН) на 31 млн грн.

Всего в торгах принимало участие 4 участника, в ходе торгов было сделано 2-шаговое повышение цены.

Читайте такжеФГИ подтвердил покупку компанией «Фаворит» 25% «Закарпатьеоблэнерго» за 255 млн гривень

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Фондовый актив» (Днепропетровск) является членом совета ассоциации «Украинские фондовые торговцы». Руководителем «Фондового актива» является Сергей Брагин.

Энергоснабжающая компания "Винницаоблэнерго" является монополистом на рынке энергоснабжения Винницкой области и поставляет электроэнергию для 12 тыс. юридических и 750 тыс. бытовых потребителей.

В феврале 2012 года «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), подконтрольное бизнесмену Константину Григоришину, стало победителем в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций компании "Винницаоблэнерго". Цена продажи пакета акций составила 176,2 млн грн.