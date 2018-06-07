«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» обсудить условия будущего транзита при участии Еврокомиссии

Действующий контракт на транзит газа между компаниями заключен на период до конца 2019 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает российскому «Газпрому» обсудить условия транзита газа через территорию Украины после завершения действующего договора в инициированном Еврокомиссией трехстороннем формате, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Предлагаем господину Миллеру (глава «Газпрома» - УНИАН) обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, ранее зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о непонимании, с кем именно со стороны Украины необходимо вести переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.