«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» обсудить условия будущего транзита при участии Еврокомиссии
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает российскому «Газпрому» обсудить условия транзита газа через территорию Украины после завершения действующего договора в инициированном Еврокомиссией трехстороннем формате, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».
Читайте такжеГазопровод в обход Украины: Швеция дала согласие на строительство "Северного потока-2"
«Предлагаем господину Миллеру (глава «Газпрома» - УНИАН) обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией», - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщалось, ранее зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о непонимании, с кем именно со стороны Украины необходимо вести переговоры по транзиту газа после 2019 года.
Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.