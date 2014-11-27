Цены на нефть уже опустились ниже $76

Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель, сообщает Прайм.

Январский фьючерсный контракт подешевел на 2,8% - до 75,63 доллара за баррель. Это минимальная цена за четыре года.

26 ноября баррель Brent стоил 78,76 доллара.

Цены падают накануне министерского совещания ОПЕК, на котором рассматривается возможность ограничения добычи в странах картеля для поддержания котировок нефти.

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