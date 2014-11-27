После проверок ГПУ снова закрыла дело против экс-главы "Нафтогаза"

12:30, 27 ноября 2014
Энергетика
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Генеральная прокуратура Украины вновь закрыла дело против экс-главы крупнейшей государственной энергетической компании "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

Бакулін / espreso.tv

Об сообщил сам Бакулин в кулуарах Верховной Рады, пишет "Украинская правда".

"Там было столько проверок - КРУ, институты, я ничего не боюсь, никаких злоупотреблений не виявлено", - заявил он.

Народный депутат также заверил, что не скрывался от следствия, а был за границей – "на лечении".

Читайте такжеСуд дал «Нафтогазу» два года, чтобы вернуть «Укртрансгазу» почти 5 млрд кубов газа"От следствия я не скрывался, 10 дней выезжал в Израиль, чтобы пройти лечение", - сказал экс-глава "Нафтогаза".

Напомним, Бакулин был избран народным депутатом в Севередонецке, где баллотировался как самовыдвиженец. Генпрокуратура уже закрывала дело против Бакулина в сентябре, однако после возмущения общественности дело было возобновлено.

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