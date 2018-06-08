Южно-Украинская АЭС подключила к сети энергоблок, Хмельницкая – отключила

Южно-Украинская АЭС подключила к энергосети второй энергоблок после завершения среднего планового ремонта.

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети второй энергоблок после завершения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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«8 июня 2018 года в 00:47 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта», - говорится в сообщении компании.

Согласно информации "Энергоатома", ведется нагрузка реакторной установки до номинальной мощности в соответствии с графиком.

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленных площадках и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В то же время, Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №2 в связи с закрытием стопорных клапанов турбогенератора.

«8 июня 2018 года в 03:52 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети в связи с закрытием стопорных клапанов турбогенератора», - сказано в сообщении.

Согласно информации "Энергоатома", при переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленных площадках и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.