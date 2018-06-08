Гройсман о миллионных премиях руководству «Нафтогаза» за победу над «Газпромом»: это перебор

Премьер-министр предложил набсовету «Нафтогаза» пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с предложением пересмотреть недавнее решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом «Газпромом» по транзитному контракту.

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Об этом глава правительства сообщил во время Часа правительства в Верховной Раде.

«Правительство не принимало никакого решения о премировании. НАК – это компания, которая управляется независимым наблюдательным советом. Это не компетенция правительства, а независимых советов. Я тоже был обеспокоен таким решением, поэтому я направил официальное письмо независимому наблюдательному совету с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров Украины», - сказал он.

По словам премьера, он не поддерживает выделение таких премий в нынешнее время.

«Я не поддерживаю такой политики высоких наград, потому что считаю, что они несвоевременны, хотя нужно признать, что «Нафтогаз Украины» и его менеджмент добыл серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 млрд долларов США», - сказал Гройсман.

"Я подчеркиваю, что здесь моя позиция четкая - это перебор", - резюмировал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом «Газпромом» по транзитному контракту.