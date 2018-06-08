«Газпром» пожаловался в швейцарский суд на арест активов в Нидерландах по иску «Нафтогаза»

После сообщений об аресте собственности «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза» российская компания обратилась в суд. Официальных уведомлений о начале процедуры ареста, как заявили в «Газпроме», не поступало.

Российский газовый монополист «Газпром» обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании по иску украинского «Нафтогаза» в Нидерландах.

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Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК.

В «Газпроме» подчеркнули, что вплоть до настоящего момента не получили никаких официальных уведомлений о начале ареста активов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

«Несмотря на это, компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление «Газпрому» полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов», — сообщила пресс-служба «Газпрома». Вслед за швейцарским судом жалоба будет направлена и в голландский суд.

​«Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», — подчеркнули в компании.

Напомним, Голландский суд удовлетворил ходатайства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» об аресте активов российского Газпрома», который не выполнил решение Стокгольмского арбитража и не выплатил украинской стороне 2,56 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл.

В конце мая 2018 года, «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».