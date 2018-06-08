Повышение цен на газ для населения: Гройсман снова рассказал о сложности вопроса

Премьер ищет выход, чтобы получить кредит на обслуживание внешних долгов и уберечь украинцев с невысокими доходами от повышения сумм оплаты за потребленный газ.

Премьер-министр Владимир Гройсман в очередной раз указал на сложность в решении вопроса возможного повышения цены на газ для населения, что является одним из условий получения кредита от международных институций.

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Об этом глава правительства сообщил во время Часа правительства в Верховной Раде.

«Вы знаете, что этот вопрос является очень сложным, вы знаете, что он очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете, что такое требование международных партнеров стоит – о выравнивании цен внутри страны. Вопрос очень сложный. В прошлом году этот вопрос возник в июле, и я тогда сказал, что мы не можем себе это позволить, потому что это очень чувствительный вопрос для украинских граждан. Простого ответа на этот вопрос нет», - сказал он.

По его словам, пока сложно найти компромисс между повышением цены и тем, чтобы для украинцев с невысокими доходами это не стало тяжелым ударом.

«Важным является вопрос способности оплачивать счета за газ украинскими гражданами. Думаю, что для многих украинцев не важно, сколько будет стоить газ в стране, а важно, сколько фактически они будут платить. Я ищу выход, чтобы, с одной стороны, обслуживать внешние долги, а с другой стороны – чтобы украинцы, у которых невысокие доходы, не почувствовали никакого повышения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Кабинет министров ведет переговоры с МВФ для получения нового транша макрофинансовой помощи. Одним из условий, на котором неизменно настаивает МВФ, является приведение цены на газ для населения до уровня импортного паритета. Правительство Владимира Гройсмана неоднократно заявляло о недопустимости роста цен для населения.

Цена газа для населения (с учетом его транспортировки) достигла около 7 грн за куб. м, при этом цена «голубого» топлива на свободном внутреннем оптовом рынке составляет 10-11 грн за куб. м, а стоимость газа на европейском рынке уже превысила 300 долл. за тыс. куб. м (более 8 грн за куб. м, без учета транспортировки).