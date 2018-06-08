Число нефтегазовых установок в США выросло до трехлетнего максимума

США продолжает увеличивать число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло в мае 2018 года на 35 единиц относительно апреля и достигло 1046 штук.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на обзор американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Такое количество является максимумом с марта 2015 года.

Месяцем ранее показатель превысил 1 тысячу впервые за 3 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.

Между тем, по миру в целом в минувшем месяце работали в среднем 2 096 установок — на 9 больше, чем апреле (2 087). При этом майский уровень оказался на 161 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года. За пределами США и Канады количество буровых в эксплуатации снизилось с 978 в апреле до 967 в мае.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние 3 года и составляло 2 029. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный за 17 лет показатель — 1 593 буровые. В 2015 году в мире насчитывалось 2 337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок — 3 578.