Наследие Вовка: устоит ли "Роттердам+" при новом составе НКРЭКУ

В последние дни мая президент Украины Петр Порошенко все-таки утвердил в должности пятерых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ или, короче, НКРЭ), отобрав их из десятки претендентов, прошедших независимый отбор. Счастливчиками стали Александр Формагей из госкомпании "Укргидроэнерго", Елена Антонова из частного энергоходинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова, Дмитрий Коваленко из госкомпании "Укрэнерго", Евгений Маглеванный из Госэнергоэффективности и Оксана Кривенко из аппарата НКРЭКУ, которая 6 июня по итогам тайного голосования новоизбранных членов комиссии и стала новым главой регулятора.

Через несколько часов после избрания Кривенко провела свою первую пресс-конференцию в качестве главы НКРЭКУ, на которой озвучила главные задачи комиссии на ближайшее время.

"В первую очередь мы разблокируем процесс лицензирования. Сейчас у нас в комиссии около ста заявлений на получение лицензий. Это лицензии на производство электроэнергии, в том числе по "зеленому" тарифу, на поставки природного газа и на поставки электроэнергии. Это – в первую очередь. Так как рынок стоит, субъекты планировали осуществить свою деятельность еще раньше, но в связи с отсутствием кворум комиссия не могла принимать по ним решения", - сообщила госпожа Кривенко.

Она добавила, что, также, среди первоочередных задач регулятора – утверждение инвестиционных программ лицензиатов и возобновление работы над имплантацией реформ рынков газа и электроэнергии.

В целом, первая встреча нового главы НКРЭ с журналистами вышла достаточно неоднозначной. Кривенко не дала ответ на интересующий всех вопрос – продолжит ли олигархоспасательную (и грабительскую для населения) тарифную политику своего предшественника.

Стоит напомнить, что бывший состав госрегулятора, которым более трех лет руководил экс-менеджер из компании президента Порошенко Дмитрий Вовк, отметился рядом скандальных решений. Комиссия внедрила формулу ценообразования на уголь "Роттердам+", которая привела к ничем не обоснованному росту цен на электроэнергию и тепло, а также провалила ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, одновременно повысив цены на электроэнергию и для населения, и для промышленности.

Кроме этого, НКРЭКУ времен Вовка ввела методику стимулирующего тарифообразования в системе ЖКХ, которая, по мнению экспертов, приведет только к очередному ветку рост цен на коммуналку, но не будет мотивировать энергопоставляющие компании вкладывать средства в обновление и модернизацию своих теплоэнергетических объектов.

Одним из самых ярких креативных шагов по окончательному ограблению украинцев в исполнении Нацкомиссии стала также попытка внедрить абонплату на газ (по задумке великих комбинаторов из НКРЭ, потребители должны были платить деньги за сам факт подключения к газопроводу, вне зависимости от потребления газа), в разработке которой, кстати, активно участвовала и новый глава Комиссии Оксана Кривенко. Правда, эта очередная попытка залезть украинцам в карман вызвала бурный резонанс в обществе, члены Комиссия молча проглотили тонны разгромной критики, в том числе – от правительства, и новация в итоге была отменена.

Данные действия старого регулятора в конечном счете полностью разрушили доверие к ведомству, а Дмитрию Вовку обеспечили скандальный статус (некоторые злые языки утверждают, впрочем, что главные неприятности Вовка в виде потенциальных уголовных дел и т.д. еще у бывшего главного "комиссара" впереди).

Новым членам нужно время

Поэтому неудивительно, что вся страна, затаив дыхание, наблюдала за тем, допустит ли Номинационная комиссия (отбиравшая кандидатов в состав НКРЭКП) Дмитрия Вовка к участию в новом конкурсе. Не допустила. Правда, это было довольно смешно: внезапно оказалось, что у автора "Роттердама+" и человека, ответственного за грабительские тарифы… отсутствует необходимый стаж.

Тем не менее, Вовк, даже без стажа, пытался любой ценой остаться в Комиссии. Его друзья даже пробовали остановить конкурс через суд. Но затем, очевидно, после разговора со старшими товарищами (возможно, с улицы Банковой), Вовк внезапно заявил, что уходит – и блокирование создания регулятора через суды и прочие процедуры отпало, как по мановению волшебной палочки.

Новому составу НКРЭКУ не позавидуешь – им досталось тяжелое наследие (хотя, может, и стоит позавидовать – не даром же Вовк так пытался удержаться в кресле. Может, в этой НКРЭКП столовая хорошая, или путевки в санатории приличные дают, за вредность). "Всей нашей команде нужно некоторое время, чтобы еще раз проанализировать эти специальные вопросы", - уклончиво сказала Кривенко, отвечая на вопрос о планах по пересмотру принятых старым составом комиссии решений (о драконовских тарифах на услуги ЖКХ и необоснованном росте цен на электроэнергию).

К слову, пользуясь случаем и возможностью, журналисты на пресс-конференции не без злорадства поинтересовались у Кривенко ее мыслями касательно фиаско с попыткой Нацкомиссии ввести абонплату на газ.

"Я думаю, что было недопонимание, возможно, нехватка информационной политики, плюс, мне кажется, очень много было популизма и политики. Там не было страшных решений, но некоторые воспользовались неосведомленностью других субъектов рынка и потребителей и спровоцировали такую ситуацию", - несколько путанно сказала новый босс тарифного регулятора, добавив, что в этом году комиссия все-таки не планирует предпринимать новых попыток ввести эту самую газовую абонплату (вероятно, в этот момент где-то в Австрии загрустил один уважаемый человек, находящийся в международном розыске).

Тарифы на электроэнергию в ближайшее время регулятор вроде как тоже не собирается повышать, если верить Оксане. Не верить ей пока оснований нет, но в деле с электроценами штука в том, что эта позиция в любой момент может изменится.

Новоиспеченная хозяйка тарифов также посетовала, что ей досталось не только тяжелое (во всех смыслах, особенно – репутационном) наследие предшественников, но и старые кадры. Правда, проводить масштабную чистку в ведомстве новая начальница не собирается.

"На сегодня [чистки] не ожидаются. Учитывая, что финансовое обеспечение работников в 2018 году существенно изменилось в лучшую сторону, возможно, некоторые работники не совсем отвечают профессиональным, моральным или другим качествам. Возможно. Но по закону есть процедура ежегодной оценки, которая пройдет в конце года. Возможно, по результатам оценки будут приняты некоторые точечные кадровые решения", - робко намекнула Кривенко.

В ожидании перемен

На данный момент новый состав НКРЭКУ является темной лошадкой. Отсутствие громких заявлений и четкой позиции по важным вопросам можно было бы списать на нехватку времени для того, чтобы "въехать" в ситуацию и утвердить консолидированную позицию комиссии (регулятор работает в новом составе от силы пару дней), но в это верится мало: ситуация с тарифами является одним из основных общественных раздражителей в Украине последние два года. И отсутствие артикулированной позиции в данном случае больше похоже на отсутствие самостоятельности в принятии решений.

Впрочем, эксперты, опрошенные УНИАН, более оптимистичны, и в один голос отмечают профессионализм обновленного состава регулятора, ожидая от Комиссии компетентных и прозрачных действий.

Так, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии профильного Комитета парламента, которому предстоит тесная работа с регулятором, Лев Пидлисецкий, уверен в правильном выборе нового состава НКРЭКУ и надеется, что новый регулятор будет отличатся от предыдущего.

"Я лично не знаком с членами новой комиссии, я только общался с членами Номинационной комиссии. Они [новые члены НКРЭКУ] действительно были лучшими. У меня нет оснований сейчас в это не верить. Главная надежда, что они все-таки будут отличатся от предыдущего состава… Они вчера начали работать – даст Бог, будут работать объективно и честно", - отметил Пидлисецкий.

В свою очередь, бывший член НКРЭКУ (в 2014-2015 годах), эксперт в сфере энергетики Андрей Герус, отметил нехватку в новом составе экономистов, однако оценил наличие профильного опыта у новых членов.

"Мне бы хотелось, чтобы в регуляторе было больше экономистов, так как тарифообразование – это экономический процесс, нужно разбираться в экономическом смысле работы рынка, конкуренции, монополиях и тому подобное. Но в целом члены комиссии имеют опыт и знания в соответствующих сферах. Как их будут использовать – увидим. Большинство людей имеют опыт работы именно в энергетических компаниях, хотя регулирование отрасли – это немного другое. Но стоит подождать решений и судить по ним", - отметил он.

Руководитель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив, успевшая поработать в регуляторе в 2014-2015 годах, также советует не торопится с оценками и отмечает, что сделать первые выводы об обновленном составе можно будет по итогам первого месяца: "будет видно по первому месяцу. По тем решениям и подходу к работе, которые будут за первый месяц. У комиссии сейчас очень много работы, начиная с того, что последние два месяца была приостановлена работа по имплементации нового рынка электроэнергии".

Вернуть доверие

Ожидания у всех наблюдателей от работы нового состава НКРЭКУ буквально зашкаливают. Однако, важно понимать – регулятору, даже если его члены захотят работать честно и эффективно, в первую очередь предстоит вернуть доверие бизнеса и граждан.

"Первоочередные задачи – это восстановить справедливость и доверие общества. На примере конкретных решений – а многие решения требуют срочного пересмотра. Необходима новая методика по RAB-тарифах, изменение методики по "Роттердам+", решение проблемы с перекрестным субсидированием, новая тарифная методика для облгазов, новая методика по присоединениях к электросетям", - перечисляет Андрей Герус.

Пидлисецкий также уверен, что первые решения комиссии должны быть направлены на возобновление доверия к регулятору. В качестве примера он привел ситуацию на "Запорожьеоблэнерго", где перед сотрудниками образовались многомиллионный задолженности по заработной плате из-за того, что по отношению к компании бывший состав регулятора ввел "нулевой" алгоритм, согласно которому почти все заработанные деньги компании автоматически направляются на погашение долгов перед "Энергорынком".

"Я считаю, что новые члены НКРЭКУ должны начать с таких решений – это им добавит авторитет, уважение, поддержку, и я думаю, с этого надо начинать", - советует Пидлисецкий.

Кроме этого, очевидно, что для проведения прозрачной и эффективной политики, новый состав должен быть полностью независимым и аполитичным. Законом о НКРЭКУ условия для этого вроде бы созданы. Члены НКРЭКУ отбираются на открытом конкурсе независимой Номинационной комиссией, доверие к которой появилось даже у заядлых скептиков – после отклонения кандидатуры Дмитрия Вовка на участие в конкурсе.

Этим же законом предусмотрена и финансовая независимость регулятора от государства – бюджет комиссии формируется за счет взносов лицензиатов за регулирование.

Но, что самое интересное и привлекательное для желающих поработать в НКРЭКУ – члены комиссии выбираются на шесть лет и никто их не может уволить. Правда, Андрей Герус считает, что такой "недочет" будет исправлен уже в ближайшее время. "По закону член комиссии назначается на 6 лет. Но я думаю, что в 2019 году будут изменения. Тарифный регулятор НКРЭКУ своими решениями может потопить любого президента или премьера. Как это будет происходить – могут быть разные варианты, но, весьма вероятно, что изменения будут", - пессимистично спрогнозировал он.

Как бы там не было, историческое событие свершилось – страна получила формально независимый регулятор. Каким он станет на самом деле – мы узнаем уже в ближайшее время.

Заглянув в платежки.

Игорь Орел