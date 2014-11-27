В Москве заговорили о возможном отказе России от "Южного потока"

Если у Европы есть потребность в снижении транзитных рисков, Россия построит газопровод "Южный поток", если такой потребности нет, то газопровод можно не строить.

Такое мнение высказал министр экономического развития Алексей Улюкаев, пишет ТАСС.

"Южный поток" - это способ гарантировать и снять транзитные риски для европейских потребителей. Если у европейских потребителей есть спрос на снижение рисков, то мы построим "Южный поток", если его нет, то мы не будем его строить", - сказал он.

При этом Улюкаев отметил, что если Европа откажется от "Южного потока", то она должна взять на себя риски нарушения гарантий поставок газа.

Читайте такжеНачало строительства морского участка "Южного потока" отложили на месяцГлава МЭР подчеркнул, что строительство трубопроводов в Китай не имеет никакого отношения к исполнению Россией обязательств перед европейскими потребителями газа.

"Речь идет о естественной диверсификации и балансе поставок", - отметил Улюкаев. Он добавил, что "газа у России хватит и для Востока, и для Запада".