Прибыль российского «Лукойла» упала наполовину из-за дешевого рубля и нефти

Вторая в РФ по объему добычи нефтяная компания «Лукойл» снизила чистую прибыль по US GAAP в третьем квартале 2014 года на 48% в годовом выражении из-за обесценения рубля, падения цен на сырье и списаний, сообщает Рейтер.

«Лукойл» сообщил в четверг, что чистая прибыль снизилась в отчетном квартале до $1,62 миллиарда с $3,11 миллиарда в тот же период прошлого года, что ниже прогноза аналитиков, которые ждали этот показатель на уровне $2 миллиардов.

Акции «Лукойла» подешевели на 0,8% на 13:50 МСК по сравнению с закрытием в среду, тогда как профильный индекс вырос на 0,3%.

Помимо стоимости нефти, которая с лета подешевела на мировом рынке более чем на треть, негативное влияние на результаты компании в третьем квартале оказали убыток от курсовых разниц в размере $347 миллионов и денежное списание по проектам в Западной Африке в размере $185 миллионов, следует из отчета.

Читайте такжеРоссийский "Лукойл" заложил в бюджет цену на нефть в $70 и $80Выручка «Лукойла» выросла в третьем квартале текущего года на 6% в годовом выражении - до $39,02 миллиарда с $36,74 миллиарда, что выше прогноза на уровне $36,98 миллиарда.

Показатель EBITDA снизился на 2% до $5,34 миллиарда - немного ниже прогноза аналитиков в $5,51 миллиарда.

Свободный денежный поток «Лукойла» по итогам трех кварталов составил $1,07 миллиарда, а капзатраты - $1,68 миллиарда, сообщила компания.

«Лукойл» обещает снизить инвестиции в 2015 году на $2 миллиарда по сравнению с планом на 2014 год в размере $16 миллиардов и прогнозирует свободный денежный поток по итогам следующего года в размере $1 миллиарда, если цена на нефть будет не ниже $80 долларов за баррель.