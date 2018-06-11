Украина продолжает закачивать газ в хранилищах, которые пока заполнены на треть

Запасы газа в ПХГ за неделю увеличились на 3,6% - до 10 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) со 2 по 9 июня выросли на 3,6%, или на 353 млн куб. м, до 10,032 млрд куб. м с 9,679 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 9 июня в хранилища было закачано 48,65 млн куб. м газа.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 32%.

Как сообщал УНИАН, с 13 апреля 2018 года «Укртрансгаз» прекратил отбор газа из хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-28 млн куб. м в сутки.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.