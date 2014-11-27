Shell не смогла достичь прогресса в разведке газа на Донбассе из-за боевых действий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня, 27 ноября, во время встречи с заместителем председателя Харьковской ОГА Юлией Светличной сказал руководитель компании Shell в Украине Грэхем Тайли.

В то же время он заявил о начале необходимых работ в пределах Юзовской площади в Харьковской области. «Однако я все-таки рад, что мы смогли начать определенные работы в пределах Харьковской области. В частности, эти работы предусматривали исследования фонового состояния экологического и социального окружающей среды. Для нас важно информировать местное население о фоновом состоянии окружающей среды до начала проведения каких-либо работ. Результаты этого исследования уже есть, и они открыты для людей», - отметил Тайли.

Он также отметил прогресс компании в направлении реализации социальных инвестиций.

«24 ноября Министерство энергетики и угольной промышленности согласовало план социальных инвестиций на этот год. Мы приложим максимальные усилия, чтобы реализовать эти инвестиции», - подчеркнул Тайли.

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Он также добавил, что компания Shell в этом году закончила бурение второй исследовательской скважины «Ново-Мечебиловская-100» (Близнюковский район, Харьковская обл.) в рамках договора о совместной деятельности с компанией "Укргазвыдобування". При этом компания продолжает работу в Первомайском районе, где находится поисковая скважина «Беляевская-400».

«Могу сказать, что работы в регионе продолжаются, и наше сотрудничество с вами также продолжается», - подчеркнул Тайли.

В свою очередь Светличная отметила, что для Харьковской области приоритетной остается реализация социальных инвестиций, сохранение состояния окружающей среды, реализация программы по улучшению местной инфраструктуры, в которой задействована компания Shell.

Ранее УНИАН сообщал, что Shell опровергает информацию о приостановке разведки газа на востоке Украины.

Справка УНИАН. Юзовский участок месторождения газа находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. Размер участка составляет 7 тыс. 886 кв. км. Начальный этап геологического изучения предусматривает получение сейсмических данных и бурение до 15 скважин. Речь идет о добыче газа из твердых песчаников. Уже пробурены две разведочные скважины.

Договор о совместной деятельности компании Shell с ОАО «Укргазвыдобування» был подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Договор предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на территории Харьковской области. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины «Беляевская-400» в рамках проекта началось в октябре 2012 года и завершилось 16 сентября 2013 года. Подготовка площадки к бурению второй поисковой скважины «Ново-Мечебиловская-100» началась в июне 2013 года, бурение завершено в марте 2014 года.