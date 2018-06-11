«Энергоатом» рассматривает возможность расширения использования ядерного топлива Westinghouse на энергоблоках АЭС мощностью 440 МВт

Сейчас изучаются два варианта диверсификации поставок топлива на реакторы мощностью 440 МВт.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» рассматривает возможность расширения использования ядерного топлива производства американской компании Westinghouse на энергоблоках украинских АЭС мощностью 440 МВт.

Об этом журналистам сообщил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский, отметив, что сейчас изучаются два варианта диверсификации поставок топлива на реакторы мощностью 440 МВт.

«Первый, у них (Westinghouse - УНИАН) уже есть прошедшее лицензию топливо, которое было в промышленной эксплуатации под реакторы 440 МВт, и есть набор изменений, которые они готовы внедрить, но для этого необходимо около двух лет, чтобы это топливо можно было запускать в производство. Вопрос в том, кто будет заказчиком этого топлива. Второй вариант – это проект разработки нового топлива для реакторов ВВЭР-440, прошедший все необходимые процедуры, но естественно, что это более долгий процесс, порядка 6 лет и более», - сказал Недашковский.

Он отметил, что проведение диверсификации поставок топлива для реакторов мощностью 440 МВт будет экономически обоснованным, если удастся создать пул заказчиков такого топлива из европейских компаний, которые также эксплуатируют данные энергоблоки.

«Нам нужно тоже понимать, что, если реакторы 440 МВт мы будем эксплуатировать только до 2030 года, то есть ли смысл диверсифицировать, мы сейчас на распутье», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года подписала допсоглашение к контракту от 2008 года с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Согласно документу, Westinghouse сможет своими поставками заместить топливо российской компании «ТВЭЛ» на энергоблоках мощностью 1000 МВт в случае форс-мажорных обстоятельств, включая потенциальные ограничения Россией поставок в Украину.

В конце января 2018 года «Энергоатом» и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на шести энергоблоках Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.